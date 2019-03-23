Гринвей забил «Вашингтону», пройдя всю оборону «Кэпиталз»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Миннесоте Уайлд» — 1:2. Счёт на 17-й минуте открыл форвард «дикарей» Джордан Гринвей, ассистентами выступили Райан Донато и Деван Дубник. Гринвей поразил ворота Брэйдена Холтби, перед этим пройдя всю оборону «Кэпиталз».

Посмотреть видео гола Гринвея можно в Youtube на канале Sportsnet.

В текущем сезоне на счету Гринвея 23 очка – 12 голов и 11 результативных передач при показателе полезности «-8» и 24 минутах штрафа.

В составе «Миннесоты» отличился также Люк Канин. У «Вашингтона» заброшенная шайба на счету Бретта Коннолли.

После этой победы «Миннесота» вошла в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков.