Панарин — худший в «Коламбусе» по показателю полезности после дедлайна

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин — худший в команде по показателю полезности, если учитывать только игры после дедлайна. Напомним, российский форвард считался одним из главных действующих лиц последнего дня обменов, но клуб сохранил Панарина в составе. Летом у Панарина, как и у его партнёра по команде Сергея Бобровского, заканчивается контракт с «Коламбусом».
За 13 игр после дедлайна Панарин отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами при показателе полезности "-9".
Посмотреть фото также можно в «Твиттере».
«Коламбус», усилившийся во время дедлайна, проиграл три последних матча и сейчас находится вне зоны плей-офф.
Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Бобровского порезали, «Коламбус» выбыл из восьмёрки. Что там происходит?
Массовые закупки в дедлайн, похоже, были напрасными.