Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин — худший в «Коламбусе» по показателю полезности после дедлайна

Панарин — худший в «Коламбусе» по показателю полезности после дедлайна
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин — худший в команде по показателю полезности, если учитывать только игры после дедлайна. Напомним, российский форвард считался одним из главных действующих лиц последнего дня обменов, но клуб сохранил Панарина в составе. Летом у Панарина, как и у его партнёра по команде Сергея Бобровского, заканчивается контракт с «Коламбусом».

За 13 игр после дедлайна Панарин отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами при показателе полезности "-9".

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

«Коламбус», усилившийся во время дедлайна, проиграл три последних матча и сейчас находится вне зоны плей-офф.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Бобровского порезали, «Коламбус» выбыл из восьмёрки. Что там происходит?
Массовые закупки в дедлайн, похоже, были напрасными.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент