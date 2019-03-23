Панарин — худший в «Коламбусе» по показателю полезности после дедлайна

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин — худший в команде по показателю полезности, если учитывать только игры после дедлайна. Напомним, российский форвард считался одним из главных действующих лиц последнего дня обменов, но клуб сохранил Панарина в составе. Летом у Панарина, как и у его партнёра по команде Сергея Бобровского, заканчивается контракт с «Коламбусом».



За 13 игр после дедлайна Панарин отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами при показателе полезности "-9".

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«Коламбус», усилившийся во время дедлайна, проиграл три последних матча и сейчас находится вне зоны плей-офф.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19