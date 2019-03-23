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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не вошли.

Главной звездой дня стал шведский нападающий «Анахайм Дакс» Якоб Сильверберг, во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ) отметившийся победной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Второй звездой признан другой шведский форвард «уток» Рикард Ракелль, записавший на свой счёт дубль и голевой пас.

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня американский нападающий «Миннесоты Уайлд» Люк Канин, забросивший победную шайбу в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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