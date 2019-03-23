Овечкин: «Вашингтон» сделал ряд плохих вещей, нужно играть проще и умнее

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение во встрече с «Миннесотой Уайлд» (1:2).



«Мы совсем не играли в свой хоккей. Знали, что надо играть жёстко, потому что им очки тоже были нужны, но сегодня больше желания было именно с их стороны. Мы сегодня делали ряд плохих вещей. Надо действовать проще и умнее. Уверен, мы можем играть намного лучше, чем сегодня», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В игре с «Миннесотой» Овечкин провёл на льду 22 минуты 42 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил два силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов очков не набрали.

«Вашингтон» дома проиграл «Миннесоте», у Овечкина «-2»