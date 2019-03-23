«Вашингтон» — «Миннесота» — 1:2. Видеообзор неудачного матча Овечкина

Клуб «Миннесота Уайлд» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

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Одним из главных героев встречи стал голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 21 бросок из 22 и отметившийся результативной передачей. Голы также на счету Джордана Гринвея и Люка Канина. 2 (0+2) очка набрал Райан Донато.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 42 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-2». Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали.