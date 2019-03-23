Ковальчук: Дежарден ко мне несправедлив, но я не буду плакать в подушку

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оценил своё выступление в нынешнем сезоне. В 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету форварда 31 (14+17) очко при полезности «-26».



«После того как Дежарден возглавил клуб, я не имел шансов. Я играю пять-шесть минут за матч. Провёл несколько хороших игр в звене с Копитаром, мы забивали в каждой встрече, но тренер решил всё поменять. Он так видит ситуацию, и он отвечает за результат.



Для меня это ещё один вызов. Сейчас я ещё более мотивирован, потому что это несправедливо по отношению ко мне. Но я не собираюсь плакать в подушку. Солнце поднимается, дети в школе и счастливы, а способ выбраться из ситуации я найду», — цитирует нападающего Los Angeles Times.

Илья Ковальчук — худший форвард в НХЛ по показателю полезности