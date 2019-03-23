Защитник «Вашингтона» Кемпны выбыл на неопределённый срок

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны выбыл на неопределённый срок, информирует NBC Sports. Чешский защитник получил травму нижней части тела во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ). Кемпны не сумел продолжить игру после стычки с Седриком Пакеттом.

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28-летний Кемпны в текущем регулярном чемпионате принял участие в 71 встрече, записав в актив 25 (6+19) баллов при показателе полезности «+24» и 60 минутах штрафного времени. В среднем Кемпны проводит на площадке около 19 минут за матч.



Кемпны — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», ранее в НХЛ он играл за «Чикаго Блэкхоукс». Также в активе защитника есть сезон в «Авангарде».