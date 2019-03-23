Андрей Василевский поздравил «Салават» с победой над «Автомобилистом»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поздравил уфимский «Салават Юлаев» с победой в серии с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (4-1). Подопечные Николая Цулыгина вышли в финал Восточной конференции, где встретятся с «Авангардом».



«Поздравляю с победой! Отличная серия между двумя достойными командами. Удачи Уфа», — написал Василевский в «инстаграме».

24-летний Василевский начинал карьеру в «Салавате Юлаеве», отыграв в Континентальной хоккейной лиге два сезона, после чего вратарь отправился за океан. За «молний» Василевский выступает уже пятый год. Отметив, что в «Автомобилисте» играет защитник Алексей Василевский — родной брат голкипера «Тампа-Бэй».

Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч