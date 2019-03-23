Защитники «Торонто» Дермотт и Гардинер близки к возвращению в строй

Защитники «Торонто Мэйпл Лифс» Трэвис Дермотт и Джейк Гардинер продолжают восстанавливаться и близки к возвращению в строй.



«Со мной очень плотно работали в зале. Если честно, за тренировку на льду я устал меньше, чем на обычном занятии. Не знаю, стал ли играть лучше, но я рад быть вместе с ребятами. Хорошо себя чувствую.



Возможно, мне нужно провести ещё пару тренировок. Посмотрим, как буду себя чувствовать, будем действовать по обстоятельствам. Я всё ещё продолжаю лечиться и хочу убедиться, что чувствую себя хорошо и нахожусь в форме перед тем, как попасть в заявку. Знаю, как себя чувствую, когда со мной всё в порядке. За мной по-прежнему наблюдают медики, чтобы я не рисковал. Если мне потребуется ещё пара дней, если мне придется пропустить ещё пару игр, значит, так тому и быть. Я должен полностью восстановиться», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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