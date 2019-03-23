Болельщики «Барыса» спели «Батарейку» про Андрея Скабелку

Болельщики астанинского «Барыса» спели для главного тренера команды Андрея Скабелки после пятого матча серии с «Авангардом» (3:5, 1-4 в серии).

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Счёт в пятом матче на 11-й минуте открыл Мэттью Фрэттин. Хозяева забросили вторую шайбу на старте периода — дубль на счету Фрэттина. Гостям удалось отыграться усилиями Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова. Во второй половине периода гостям удалось дважды реализовать большинство — отличились Тейлор Бек и Сергей Широков. Таким образом, второй период остался за «ястребами» (4:1). После четвёртой пропущенной шайбы Андрей Скабелка провёл рокировку вратарей — Хенрик Карлссон заменил Доминика Граховину.

Скабелка: «Барыс» проиграл серию «Авангарду» в неравных составах