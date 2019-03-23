Коньков: снотворное в «Адмирале» не пил, вообще старался не принимать таблеток

Нападающий «Адмирала» из Владивостока Сергей Коньков подвёл итоги завершившегося сезона.



«Сезон стал самым сложным в карьере? Сложный только с точки зрения смены часовых поясов и путешествий. Любому человеку, приезжающему на Дальний Восток нужно время для адаптации, у нас его не было, тем более в первые два месяца чемпионата, когда был очень тяжёлый график. Старались помогать друг другу, прислушиваться к рекомендациям тренерского штаба, где-то тренировки были адаптированные, нам давали больше времени на отдых, на восстановление. Отличный опыт.



Снотворное не пил. Вообще старался таблетки не принимать, где-то терпел, не ложился днем спать, когда не спишь ночь в самолете, затем не спишь днём, то к вечеру падаешь замертво. Перестроение происходит само собой, моментально.



Команда в течении года росла, сплачивалась, и концовка сезона показала, что коллектив у нас боеспособный, команда, способная побеждать любого соперника. Со знаком плюс — внутренняя атмосфера в команде, и то, что получилось показывать в играх, когда ребята помогали друг другу на льду, в раздевалке в быту, благодаря чему мы начали вытягивать матчи, что называется на жилах, в концовках. К таким моментам стараешься прийти, за них бьёшься», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



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