Светлаков: Кузнецов и Панарин до сих пор берут советы у Брагина

Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков поделился воспоминаниям об МЧМ и работе с тренерами Валерием Брагиным и Олегом Знарком.



«В молодёжной сборной мы жили и играли как одна команда. У нас не было ни лучших, ни худших. Хочу сказать спасибо тренерам. За Валерия Николаевича хочется умирать на льду. К нему обращаются за советом даже те, кто давно играет в НХЛ, – Кузнецов, Тарасенко, Панарин.



Работа с Олегом Знарком? Он строгий, но справедливый. У него все по-честному. Если плохо сыграл – напихает. На Олега Валерьевича нельзя обижаться. Я ведь у многих тренеров поиграл. И со всеми находил общий язык», — приводит слова Светлакова официальный сайт ЦСКА.



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