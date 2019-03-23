Якуб Коварж попрощался с «Автомобилистом»

Голкипер хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж в своём «инстаграме» попрощался с командой из Екатеринбурга. Напомним, подопечные Андрея Мартемьянова закончили чемпионат, вылетев во втором раунде плей-офф от «Салавата Юлаева» (1-4).



«Прощай, «Авто». Ты навсегда в моём сердце», — написал голкипер.



30-летний чешский голкипер в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 50 играх, одержав 40 побед. В среднем Коварж отражал 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,78. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2019 Коварж сыграл девять матчей, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.



В Екатеринбурге Коварж провёл пять сезонов, с перерывом на чемпионат-2016/17, когда переходил в «Северсталь».

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