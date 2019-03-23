Сегин: раньше «Даллас» доходил до этапа веры в систему, но падал в грязь

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.



«В этом году я иногда грустил, потому что до последнего времени мы не могли найти себя. Обычно это происходит довольно быстро. Даже не грустил… Просто был в некотором замешательстве, потому что нам не удавалось найти свою идентичность.



Мы хотим переиграть конкурентов за счёт работы, веры в процесс и в систему. Где-то там после перерыва мы и нашли рецепт успеха. Много раз в прошлые годы, особенно в предыдущем, мы доходили до этапа „Верите ли вы в свою систему?“, после чего падали в грязь лицом. Но в этом году мы ее придерживались, и все сработало», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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