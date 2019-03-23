Коварж: не считаю стыдным 1-4 от «Салавата», Уфа сильнее «Автомобилиста»

Голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж подвёл итоги проигранной серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1-4).



«Уфа такая же команда, как мы, просто мы здорово сыграли в регулярке, вышли с первого места, поэтому у нас чуть легче получился первый раунд. Он не был лёгким, но легче, чем играть с Омском, Казанью или Уфой. У «Салавата» не получилось такой регулярки, как у нас, поэтому им уже в первом раунде пришлось играть с «Магниткой». Но, считаю, Уфа показала, что по качеству игроков сильнее нас. Не считаю стыдным проигрыш — 1-4, потому что у «Салавата» был шестой посев. Мы играли с командой, которая сильнее нас.



Это неправда, что мы не испытывали трудностей в сезоне. Мы очень много матчей выигрывали 1:0, 2:1, много матчей выиграли, когда играли хуже соперника. Не было мыслей, что легко пройдём в финал конференции, спортсмены так не думают. Даже с «Трактором» матчи складывались непросто.



Лично для меня это был лучший сезон в карьере, доволен своей игрой. Надеюсь, смогу двигаться ещё выше, что следующие сезоны будут ещё лучше и команда, в которой буду играть, сделает как минимум на шаг больше, чем мы сделали в этом году. Но сезон длинный, сейчас надо отдохнуть», — сказал Коварж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Лучший клуб Востока забыл, как играть в хоккей. Уфа закончила его мучения Николай Цулыгин и его хоккеисты продолжают удивлять. Впереди битва с «Авангардом».