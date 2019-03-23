Кемппайнен: «Салават» изменил мелочи, мы просто стали сильнее

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен подвёл итоги выигранной серии плей-офф полуфинала Восточной конференции с екатеринбургским «Автомобилистом» (4-1).



«Это была хорошая серия. В первых трёх играх серии, также как и в регулярном чемпионате, нам было крайне тяжело забить. Не знаю, почему так происходило. Да, мы поменяли несколько вещей, обсудили их в команде, и все наладилось Теперь мы должны сфокусироваться на следующих матчах с Омском.



Регулярный чемпионат был довольно тяжелым. Изменилось буквально несколько вещей, но это, в основном, мелочи. Мы просто стали сильнее и еще больше сплотились», — цитирует форварда Горобзор.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги



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