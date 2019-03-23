Уланов — о возможном приходе Знарка: готов работать с ним, если меня оставят

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился мнением о возможном приходе в команду бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка.



«Пока всё в процессе. Алексей Жамнов участвует в совещаниях, на которых определяются контуры команды и тренерского штаба на следующий сезон. Со мной разговора ещё не было, поэтому вместе с остальными тренерами продолжаю тренировочный процесс, просмотр молодёжи.



Что касается возможного прихода Знарка — у него много побед и регалий, он отличный специалист. Поэтому, если меня оставят, конечно, буду готов работать с ним. Но это всё решать руководителям клуба. Могу сказать только то, что было очень приятно вернуться в «Спартак», всё мне тут по душе. Хотелось бы продолжить работу здесь — неважно, в чьём тренерском штабе и на какой должности», — приводит слова Уланова официальный сайт КХЛ.

Олег Знарок — один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»