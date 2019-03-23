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Елесин не будет продлевать контракт с «Локомотивом» и продолжит карьеру в НХЛ

Елесин не будет продлевать контракт с «Локомотивом» и продолжит карьеру в НХЛ
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин не будет продлевать контракт с клубом и продолжит карьеру в НХЛ.

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В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 игр.

Многие клубы НХЛ проявляли интерес к Елесину ещё прошлым летом, но тогда защитник принял решение на год остаться в КХЛ.

Елесин выступает за «железнодорожников» с 2017 года. До этого он провёл один сезон в составе хабаровского «Амура».

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