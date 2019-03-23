Кадейкин: «Салават» прошёл только полпути, поэтому запредельных эмоций нет

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин оценил игру команды в полуфинальной серии Восточной конференции с «Автомобилистом» (4-1).



«Старались, работали и зарабатывали моменты – ничего нового. Так и сдержали лидеров «Автомобилиста». Сейчас, когда оглядываюсь назад, могу сказать, что, наверное, в начале четвёртого матча произошёл перелом, потому что третью игру мы выиграли. Она была важна. Когда создали преимущество в четвертой игре, а «Автомобилисту» надо было отыгрываться, думаю, это был переломный момент.



После победы в раздевалке был позитив. Никаких других эмоций не могло быть. Но радовались сдержанно, потому что впереди ещё два раунда. Позади только полпути, поэтому запредельных эмоций нет», — приводит слова Кадейкина «Горобзор».

Да Коста, Доус и Голышев не забили ни одного гола за сезон звену Кадейкина