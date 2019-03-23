Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» и может не сыграть с «Филадельфией»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустил тренировочное занятие команды, сообщает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.



Россиянина освободили от тренировки из-за плохого самочувствия. Его место в звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном занял Никлас Бекстрём. Сообщается, что участие Кузнецова в матче с «Филадельфией Флайерз», который состоится 24 марта, пока под вопросом. Также тренировку пропустил защитник Михал Кемпны, выбывший из строя на неопределённый срок.



В нынешнем сезоне 26-летний уроженец Челябинска провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 20 шайб и отдав 45 результативных передач. Кроме того, Кузнецов заработал показатель полезности «+5» и 50 штрафных минут.

Евгений Кузнецов забил 100 голов за карьеру в НХЛ