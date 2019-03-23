Светлаков — о бое Тихонова с Карнауховым: было прикольно, сам Хабиб видел это

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков вспомнил события выездного матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА, который прошёл в декабре 2018 года на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.



«Для меня самый сильный раздражитель — СКА. Потом идут московские дерби — со «Спартаком», «Динамо». Пока мне не удавалось забить СКА. С этой командой интересно играть. Очень понравился матч в Питере на футбольной арене.



Драка Карнаухова с Тихоновым? Было прикольно. Паша — молодец, перевёл соперника в партер. Потом я читал, что Тихонов брал уроки у бойцов ММА. Сам Хабиб видел тот бой.



Я не силён в драке, это не моё. Но могу ответить, дать сдачи. Правда, такое чревато двумя минутами, получается обоюдное удаление, я подвожу команду. Так что стараюсь сдерживаться», — цитирует Светлакова официальный сайт ЦСКА.

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Посмотреть видео драки Тихонова с Карнауховым можно на официальном сайте КХЛ.