Бенн: беспощадность — компонент игры, в котором «Даллас» выглядит лучше всего

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн оценил выступление команды в нынешнем сезоне.



«Нужно было пройти через взлёты и падения, поговорить, чтобы понять точно, чего мы хотим и каким должен быть наш почерк. Команда попыталась найти компоненты игры, в которых выглядит лучше всего. Беспощадность стала одним из них. И это тот стиль, который мы хотим показывать. «Даллас» добился успеха и поверил в себя. Если мы будем продолжать играть так же и придерживаться своего стиля, то добьёмся успеха», — цитирует Бенна официальный сайт НХЛ.



«Звёзды» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка. В ночь с 23 на 24 марта мск «Даллас» примет на своём льду хоккеистов «Питтсбурга».

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