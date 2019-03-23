Защитник «Салавата» Гареев: в каждом матче серии с «Автомобилистом» была война

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев прокомментировал победу со счётом 4-1 в серии второго раунда плей-офф с «Автомобилистом».



«Конечно, не ожидали, что столько людей будет встречать в аэропорту. Сейчас только самые положительные эмоции. Город празднует. Славу богу, что прошли дальше.



В каждом матче серии с «Автомобилистом» была война. К последней игре готовились по полной программе. Получилось, что выиграли со счётом 4:1, но он не отражает самой игры.



В плей-офф начинается другая игра. Возможно, в регулярном чемпионате мы притирались друг к другу, но сейчас у нас уже настоящая команда. Мы все работаем. Даже не знаю, как объяснить, что произошло в плей-офф. Все ребята стараются, бьются друг за друга. Тренеры за нас, а мы за них. Все мы боремся и бьёмся до последнего», — приводит слова Гареева «Горобзор».

Цулыгин: «Салават» вышел на матч с «Автомобилистом», как на последний бой