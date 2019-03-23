«Филадельфия» уступила «Айлендерс», у Проворова — «–1»

«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоялась в Филадельфии и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.



«Лётчики» открыли счёт на 7-й минуте стараниями Роберта Хега. Клуб из Нью-Йорка восстановил паритет благодаря усилиям Брока Нельсона, а затем Ник Ледди вывел гостей вперёд. «Филадельфия» сравняла счёт в третьем игровом отрезке — точный бросок на свой счёт записал Шейн Гостисбер. На 57-й минуте Джош Бейли вернул лидерство «островитянам», а чуть позже он оформил дубль.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 28 минут 50 секунд и закончил матч с показателем полезности «–1». Россиянин нанёс один бросок в створ и отметился одним блок-шотом.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл в серии буллитов «Аризону Койотс» со счётом 2:1 Б.