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«Филадельфия» уступила «Айлендерс», у Проворова — «–1»

«Филадельфия» уступила «Айлендерс», у Проворова — «–1»
Хоккей / КХЛ

«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоялась в Филадельфии и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Лётчики» открыли счёт на 7-й минуте стараниями Роберта Хега. Клуб из Нью-Йорка восстановил паритет благодаря усилиям Брока Нельсона, а затем Ник Ледди вывел гостей вперёд. «Филадельфия» сравняла счёт в третьем игровом отрезке — точный бросок на свой счёт записал Шейн Гостисбер. На 57-й минуте Джош Бейли вернул лидерство «островитянам», а чуть позже он оформил дубль.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 28 минут 50 секунд и закончил матч с показателем полезности «–1». Россиянин нанёс один бросок в створ и отметился одним блок-шотом.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл в серии буллитов «Аризону Койотс» со счётом 2:1 Б.

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НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2 : 4
1:1, 0:1, 1:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Хег (Гудас, Хартман) – 06:39 (5x5), 1:1 – Нельсон (Мейфилд, Тэйвз) – 14:27 (5x5), 1:2 – Ледди (Барзал, Бойчак) – 30:58 (5x5), 2:2 – Гостисбер (Жиру, Кутюрье) – 46:16 (4x5), 2:3 – Бейли – 47:26 (5x5), 2:4 – Бейли (Комаров, Нельсон, Лэдд, Пелеч) – 56:03 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 1
1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Экман-Ларссон (Гальченюк, Гарленд) – 02:31 (5x5), 1:1 – Стэффорд (Заха, Вуд) – 17:01 (5x5), 2:1 – Заха – 65:00 ( ПБ)
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