Брызгалов: Прайс — великолепный вратарь, но потенциал у Василевского выше

Известный вратарь Илья Брызгалов сравнил голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и вратаря «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса.



«Профсоюз игроков провёл голосование, и почти 30 процентов игроков назвали лучшим вратарём Кэри Прайса из «Монреаля». На втором месте — Пекка Ринне из «Нэшвилл Предаторз», Василевский — только третий. Это говорит и о том, что на вратарей иногда работает их репутация, заработанная годами. И глупо спорить с тем, что Прайс — великолепный вратарь.



Но ведь и от команды многое зависит. Вот «Монреаль» не так много забивает. Не так успешен, как «Тампа», рискует не попасть в плей-офф. Мне кажется, потенциал у Василевского выше. Однако бывает, что твоя команда просто падает вниз», — приводит слова Брызгалова официальный сайт НХЛ.

Прайс — лучший вратарь по версии NHLPA, Василевский — 3-й, Бобровский — 5-й