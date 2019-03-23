Тэйвз забросил 32-ю шайбу в регулярке, это его лучший результат с сезона-2010/11

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз сравнял счёт во втором периоде выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш».



Канадский форвард забросил 32-ю шайбу в нынешнем сезоне. Для 30-летнего хоккеиста это лучший показатель с сезона-2010/11. Личный рекорд уроженца Виннипега был установлен в 2009 году, когда ему удалось отметиться 34 результативными бросками.



Тэйвз занимает третье место в «Чикаго» по количеству голов в нынешнем сезоне. Патрик Кейн забросил 41 шайбу, у Алекса Дебринкэта 38 голов. Капитан «индейцев» набрал 74-е место в этом регулярном чемпионате, он занимает второе место в команде после Кейна (101).

Посмотреть видео 32-го гола Тэйвза в сезоне можно в «твиттере» «Чикаго».