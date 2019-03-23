Ларионов: если Овечкин обгонит Гретцки, это будет феноменально

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов сравнил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и легендарного форварда Уэйна Гретцки.



«Только у великого игрока может быть свой «офис», из которого он продолжает забивать, невзирая ни на какие хитрости, которые придумывают соперники. У Гретцки он был за воротами, откуда он создавал сотни голов, у Овечкина — в левом круге вбрасывания.



Может ли Овечкин однажды догнать Гретцки по голам (У Гретцки 894 гола, у Овечкина — 655. — Прим. «Чемпионата»)? Если будет держать себя в порядке — почему бы и нет. Всё зависит от его состояния и отношения к делу. Судя по всему, сейчас он стал относиться к себе правильно. Всё в его руках. У Саши растёт ребёнок, который наверняка захочет увидеть, как папа играет. И это наверняка для Овечкина станет мотивацией, чтобы на глазах у сына сделать в хоккее что-то важное. А обогнать Гретцки — это было бы не просто важно, а феноменально», — цитирует Ларионова официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин вышел на 47-е место в истории НХЛ по количеству очков