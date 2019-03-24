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«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: Тарасенко забросил 29-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: Тарасенко забросил 29-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Завершился первый период, хозяева ведут со счётом 3:0. На 13-й минуте отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, передача на счету Райана О'Райлли. Ворота гостей защищает Андрей Василевский.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Владимира 29 голов и 30 результативных передач в 69 матчах при показателе полезности «+6». В НХЛ в активе Тарасенко 409 баллов – 207 голов и 202 передачи в 490 матчах.

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