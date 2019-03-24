А. Свечников в матче с «Миннесотой» забросил 19-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимает «Миннесота Уайлд» (идёт третий период, 4:1). Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в начале третьей двадцатиминутки.

Посмотреть видео гола Свечникова можно на официальном сайте НХЛ.

В этом сезоне 18-летний нападающий принял участие в 73 матче «регулярки», в его активе до этой игры было 18 заброшенных шайб и 16 результативных передач при показателе полезности «-1» и 58 минутах штрафа.

«Каролина» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19