«Бостон» разгромил «Флориду» в гостях, «Монреаль» обыграл «Баффало»

«Бостон Брюинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась с разгромным счётом 7:3 (1:0, 5:2, 1:1) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Патрис Бержерон (1+1), Брэд Маршан (1+1), Давид Пастрняк (1+1), Здено Хара (1+1) и Дэнтон Хайнен (0+2).



Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 58 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-3».

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» — 7:4 (0:1, 4:2, 3:1).