«Бостон» разгромил «Флориду» в гостях, «Монреаль» обыграл «Баффало»
24 марта 2019, 04:51
Хоккей
/ НХЛ
«Бостон Брюинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась с разгромным счётом 7:3 (1:0, 5:2, 1:1) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала четвёртой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
По два балла за результативность в составе победителей набрали: Патрис Бержерон (1+1), Брэд Маршан (1+1), Давид Пастрняк (1+1), Здено Хара (1+1) и Дэнтон Хайнен (0+2).
Российский нападающий «Флориды»
Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 58 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-3».
В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» — 7:4 (0:1, 4:2, 3:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
, 0:1 – Аккьяри (Бэкес, Клифтон) – 02:23 (5x5) , 0:2 – Маршан (Бержерон) – 20:28 (5x5) , 1:2 – Гаврилюк (Хоффман) – 20:52 (5x5) , 1:3 – Хара (Хайнен, Койл) – 25:05 (5x5) , 1:4 – Кульман – 26:38 (5x5) , 2:4 – Хоффман (Уигар) – 30:04 (5x5) , 2:5 – Кемпфер (Хайнен, Мур) – 35:48 (5x4) , 2:6 – Пастрняк (Хара, Галак) – 36:36 (4x4) , 3:6 – Трочек (Экблад, Боргстрём) – 43:57 (5x4) 3:7 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 59:33 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
, 0:1 – Райнхарт (Миттельштадт, Монтур) – 12:26 (5x5) , 1:1 – Лехконен (Шоу, Доми) – 25:09 (5x5) , 2:1 – Галлахер (Дано) – 29:12 (5x5) , 3:1 – Шоу (Доми, Кулак) – 34:23 (5x5) , 3:2 – Нюландер (Далин, Айкел) – 34:53 (5x4) , 3:3 – Сканделла (Ларссон) – 36:08 (5x5) , 4:3 – Байрон (Уил, Томпсон) – 38:03 (5x5) , 5:3 – Галлахер (Уэбер, Татар) – 48:35 (5x5) , 5:4 – Айкел – 53:13 (5x4) , 6:4 – Доми (Питри, Татар) – 55:30 (5x4) 7:4 – Татар (Галлахер, Дано) – 57:47 (en)