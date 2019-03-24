«Даллас» дома проиграл «Питтсбургу», несмотря на 27 сейвов Худобина

«Питтсбург Пингвинз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Для «Старз» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард гостей Джаред Макканн, который оформил дубль. Голом в составе «Питтсбурга» также отметился Джейк Гюнцель.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 21 минуту 45 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». У Валерия Ничушкина 1 (0+1) очко и «+1». Голкипер Антон Худобин отразил 27 бросков из 30.