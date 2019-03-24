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«Даллас» дома проиграл «Питтсбургу», несмотря на 27 сейвов Худобина

«Даллас» дома проиграл «Питтсбургу», несмотря на 27 сейвов Худобина
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Для «Старз» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард гостей Джаред Макканн, который оформил дубль. Голом в составе «Питтсбурга» также отметился Джейк Гюнцель.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 21 минуту 45 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». У Валерия Ничушкина 1 (0+1) очко и «+1». Голкипер Антон Худобин отразил 27 бросков из 30.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
2 : 3
0:1, 2:1, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Гюнцель (Кессел, Летанг) – 15:25 (5x4), 1:1 – Сегин (А. Радулов, Хинц) – 21:03 (5x5), 2:1 – Кольяно (Клингберг, Ничушкин) – 28:40 (5x5), 2:2 – Макканн (Кессел) – 34:41 (5x5), 2:3 – Макканн (Блюгерс, Гудбрансон) – 44:20 (4x5)
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