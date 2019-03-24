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«Калгари» в гостях обыграл «Ванкувер», «Вегас» в овертайме уступил «Детройту»

«Калгари» в гостях обыграл «Ванкувер», «Вегас» в овертайме уступил «Детройту»
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. «Флэймз» одержали шестую победу в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал капитан «Калгари» Марк Джордано, который набрал 3 (1+2) очка. Голами в составе победителей также отметились Гарнет Хэтэуэй и Эндрю Манджапане. Голкипер «Флэймз» Майк Смит отразил 27 бросков из 28.

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Победную шайбу забросил Энтони Манта, который оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Джордано (Райан, Хэтэуэй) – 09:44 (5x5), 0:2 – Хэтэуэй (Джордано) – 37:08 (5x5), 1:2 – Бёзер (Эдлер, Петтерссон) – 40:38 (4x3), 1:3 – Манджапане (Джордано) – 47:25 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 3
0:1, 1:0, 1:1, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Гленденинг (Атанасиу, Хиросе) – 03:06 (5x5), 1:1 – Икин (Ривз, Шмидт) – 34:43 (5x5), 2:1 – Смит – 50:12 (4x5), 2:2 – Манта (Атанасиу, Кронвалль) – 51:17 (5x4), 2:3 – Манта (Ларкин) – 60:19 (3x3)
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