«Калгари» в гостях обыграл «Ванкувер», «Вегас» в овертайме уступил «Детройту»

«Калгари Флэймз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. «Флэймз» одержали шестую победу в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал капитан «Калгари» Марк Джордано, который набрал 3 (1+2) очка. Голами в составе победителей также отметились Гарнет Хэтэуэй и Эндрю Манджапане. Голкипер «Флэймз» Майк Смит отразил 27 бросков из 28.

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Победную шайбу забросил Энтони Манта, который оформил дубль.