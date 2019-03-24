Свечников вышел на чистое третье место в НХЛ по голам для 18-летних европейцев

«Каролина Харрикейнз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу хозяев.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в матче, которая стала для него 19-й в нынешнем сезоне. Примечательно, что все свои голы он забил в равных составах.

Второй номер драфта НХЛ-2018 вышел на единоличное третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет, превзойдя результат Яромира Ягра (18). Больше в 18 лет из европейцев забивали только Патрик Лайне (36) и Илья Ковальчук (29).

В этом сезоне 18-летний нападающий принял участие в 74 матчах регулярки, в его активе 19 заброшенных шайб и 16 результативных передач при показателе полезности «+2» и 58 минутах штрафа.

А. Свечников в матче с «Миннесотой» забросил 19-ю шайбу в сезоне