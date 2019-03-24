Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 69 матчей, до конца регулярки 7 игр

«Питтсбург Пингвинз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Для «Старз» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, проведя на льду меньше 10 минут (07,42). Ничушкин в нынешнем чемпионате провёл без забитых голов уже 53 матчей подряд, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 69 матчей. Команде Джима Монтгомери осталось провести семь матчей в регулярке.

В 53 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 9 (0+9) очков при полезности «-5». В среднем за матч воспитанник челябинского хоккея проводит на льду 12 минут 4 секунды. В последний раз в официальном матче Валерий отличался 14 апреля 2018 года в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

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