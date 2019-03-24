Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, оформивший хет-трик в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:0). Также на счету американского форварда результативная передача.

Второй звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук, забросивший две шайбы в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (4:3).

Тройку лучших замкнул защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Флоридой Пантерз» (7:3). 42-летний словак стал 22-м защитником в истории, достигшим отметки 200 шайб в НХЛ, и только третьим – из европейских представителей своего амплуа.