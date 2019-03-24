У Бобровского травма верхней части тела, участие в матче с «Кэнакс» под вопросом

Стали известны подробности состояния здоровья голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского, который пропустил последний матч команды Джона Тортореллы в регулярном чемпионате НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4).

Как сказал вратарь, у него травма верхней части тела, которая беспокоила его на протяжении последнего времени. Бобровский принял участие в последней тренировке «Коламбуса», но пока неизвестно, сможет ли россиянин сыграть в понедельник в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс».

За последний месяц Бобровский пропустил три важных матча, по разным причинам оставаясь либо в запасе, либо вообще не попадая в заявку команды на матч. В отсутствие российского вратаря основным голкипером становится финн Йоонас Корписало.

«Коламбус» без Бобровского потерпел 3-е поражение кряду и выбыл из зоны плей-офф