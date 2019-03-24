Четыре очка Коннора и кошмар Ринне — в обзоре разгрома «Нэшвилла»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). «Джетс» одержали пятую победу в последних шести матчах.

Главной звездой дня в НХЛ стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, оформивший хет-трик в матче с «Нэшвиллом». На счету американского форварда также одна результативная передача. Финский вратарь «Предаторз» Пекка Ринне пропустил все шайбы, отразив 38 бросков.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Подопечные Пола Мориса беспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Джетс» впервые в истории клуба (и франшизы, с учётом результатов «Атланты Трэшерз») примут участие в кубковых матчах во втором сезоне подряд.