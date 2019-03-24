Итоги дня НХЛ для россиян: личный рекорд Барбашёва по игровому времени в сезоне

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв сыграл 16 минут 40 секунд в матче с «Тампой» (4:3) – личный сезонный рекорд по игровому времени. Владимир Тарасенко вышел на шестое место в истории «Сент-Луиса» по голам. Андрей Свечников вышел на единоличное третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|22 из 26
|84,6
|3:4
|Худобин
|«Даллас»
|27 из 30
|90,0
|2:3
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|44 из 45
|97,8
|2:1 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|36%
|16,55
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|0
|5
|3
|2
|-
|17,18
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|2
|-
|16,06
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-3
|0
|2
|1
|0
|-
|17,58
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+3
|0
|4
|1
|0
|-
|14,12
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|24,38
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+1
|0
|0
|4
|1
|0
|-
|15,07
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|50%
|16,40
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|0
|1
|1
|-
|07,21
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|-1
|2
|3
|1
|1
|-
|21,45
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-2
|0
|1
|3
|0
|-
|20,13
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|0
|-
|10,51
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+2
|0
|2
|1
|3
|-
|17,59
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|-
|28,50
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|3
|4
|0
|-
|16,22
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|4
|-
|18,03
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|10,15