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Итоги дня НХЛ для россиян: личный рекорд Барбашёва по игровому времени в сезоне

Итоги дня НХЛ для россиян: личный рекорд Барбашёва по игровому времени в сезоне
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв сыграл 16 минут 40 секунд в матче с «Тампой» (4:3) – личный сезонный рекорд по игровому времени. Владимир Тарасенко вышел на шестое место в истории «Сент-Луиса» по голам. Андрей Свечников вышел на единоличное третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»22 из 2684,63:4
Худобин«Даллас»27 из 3090,02:3
Георгиев«Рейнджерс»44 из 4597,82:1 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Чикаго»0+0+1020036%16,55
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+000532-17,18
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000112-16,06
Дадонов (н)«Флорида»0+0-30210-17,58
Свечников (н)«Каролина»1+0+30410-14,12
Кучеров (н)«Тампа»0+0-10300-24,38
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+100410-15,07
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+1+1011050%16,40
Ничушкин (н)«Даллас»0+1+10011-07,21
Радулов (н)«Даллас»0+1-12311-21,45
Зайцев (з)«Торонто»0+0-20130-20,13
Ожиганов (з)«Торонто»0+002110-10,51
Куликов (з)«Виннипег»0+0+20213-17,59
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10101-28,50
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10340-16,22
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10004-18,03
Зыков (н)«Вегас»0+000200-10,15
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