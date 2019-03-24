Стефан Да Коста поблагодарил «Автомобилист» за великолепный сезон

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в своём «инстаграме» поблагодарил команду на великолепный сезон. Напомним, подопечные Андрея Мартемьянова закончили чемпионат, вылетев во втором раунде плей-офф от «Салавата Юлаева» (1-4).

«Cпасибо всему «Автомобилисту», моим партнёрам по команде, тренерскому штабу и менеджменту за этот великолепный сезон! И большое спасибо нашим невероятным болельщикам! Было большим удовольствием играть для вас в этом году!» — написал Да Коста.

В восьми матчах плей-офф 29-летний француз забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи, набрав 50 минут штрафа. Контракт Да Косты истекает 30 апреля 2019 года.

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Фото также можно посмотреть в «инстаграме» «Автомобилиста».