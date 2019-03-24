Георгиев сделал несколько блестящих сейвов в меньшинстве, играя без клюшки

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Рейнджерс» прервали серию поражений из пяти матчей.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, который отразил 44 броска из 45. В конце первого периода российский вратарь сделал несколько блестящих сейвов в меньшинстве, играя без клюшки. Георгиев стал первым вратарём в истории клуба, который одержал две победы в сезоне над одним соперником, совершив в каждом из матчей более 40 сейвов.

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