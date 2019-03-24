Доус: не могу дождаться следующего года, чтобы сделать всё ещё лучше

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус в своём «инстаграме» поблагодарил болельщиков команды за незабываемый сезон. Напомним, подопечные Андрея Мартемьянова закончили чемпионат, вылетев во втором раунде плей-офф от «Салавата Юлаева» (1-4).

«Спасибо всем болельщикам и «Автомобилисту» за то, что сделали этот сезон незабываемым! Не могу дождаться следующего года, чтобы сделать всё ещё лучше!» — написал Доус.

В 60 матчах регулярного сезона Доус забросил 28 шайб и сделал 41 результативную передачу при показателе полезности «+20». В 8 матчах плей-офф в активе 34-летнего канадца 5 (2+3) очков при полезности «-1». В четырех матчах в серии с уфимским клубом Найджел не набрал ни одного очка, заработав «-2».