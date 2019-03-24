Экс-тренер «Магнитки» Пол Морис вышел на седьмое место по победам в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). «Джетс» одержали пятую победу в последних шести матчах.

Для главного тренера «Джетс» Пола Мориса эта победа стала 693-й в НХЛ. Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» вышел на седьмое место по победам в истории НХЛ, превзойдя результат Дика Ирвина (692).

Рекордсменом лиги является Скотти Боумэн (1244), второе место занимает Джоэль Кенневилль (890), топ-3 замыкает главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок (847). На четвёртом месте — наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц (805), топ-6 дополняют Эл Эрбур (782) и тренер по работе с защитниками «Нью-Йорк Рейнджерс» Линди Рафф (736).