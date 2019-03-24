39-летний Марло провёл 1650-й матч в НХЛ — седьмой результат за всю историю НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Рейнджерс» прервали серию поражений из пяти матчей.

Для нападающего «Торонто» Патрика Марло этот матч стал 1650-м в НХЛ. 39-летний форвард стал седьмым игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Ветеран НХЛ отстаёт на один матч от занимающего шестое место Криса Челиоса (1651).

Рекордсменом НХЛ является Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756) топ-3 замыкает Яромир Ягр (1733). В пятёрку лучших также входят Рон Фрэнсис (1731) и Марк Рекки (1652).