Кузнецов: если Дон Черри говорит о тебе, значит, он думает о тебе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отреагировал на скандальное высказывание известного канадского хоккейного эксперта Дона Черри.

«Он хороший мужик. Я иногда смотрел раньше видео с ним. Если Дон Черри говорит о тебе, значит, он думает о тебе. Даже если говорит плохо, то для тебя это все равно хорошо. Он классный, людям он нравится.

Знаете, если бы это произошло восемь лет назад, я бы сказал вам то, что вы хотите от меня услышать. Но сейчас… Мне всё равно. Гораздо больше меня волнует, что думают семья и партнёры. Я ценю именно это. Он должен посмотреть парочку моих голов этим летом. Их покажут по телевизору. Всё в порядке. С этим он тоже сможет жить», — приводит слова Кузнецова RMNB.

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