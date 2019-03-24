Форвард «Автомобилиста» Да Коста дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Время – 18:58. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косту по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Для хоккеиста эти «5+20» стали вторыми в плей-офф, поэтому в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ на него была наложена двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Стефан Да Коста поблагодарил «Автомобилист» за великолепный сезон

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.