Йози — о 0:5 с «Виннипегом»: это был главный матч сезона. Грустно

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (0:5).
«Грустно. На данном этапе это был главный матч сезона, но они оказались просто лучше нас», — развёл руками после игры капитан «Предаторз».
Главной звездой дня в НХЛ стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, оформивший хет-трик в матче с «Нэшвиллом». На счету американского форварда также одна результативная передача. Финский вратарь «Предаторз» Пекка Ринне пропустил все шайбы, отразив 38 бросков.
Для главного тренера «Джетс» Пола Мориса эта победа стала 693-й в НХЛ. Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» вышел на седьмое место по победам в истории НХЛ, превзойдя результат Дика Ирвина (692).
Экс-тренер «Магнитки» Пол Морис вышел на седьмое место по победам в истории НХЛ