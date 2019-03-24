Тренер «Сент-Луиса»: спору нет, «Тампа» играет классно. Свои голы она заработала

Исполняющий обязанности главного тренера «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

«Во втором периоде мы около десяти минут не могли найти свою игру, и за это соперник нас наказал. Спору нет, «молнии» играют классно. Их хоккеисты здорово обращаются с шайбой, они умеют играть, свои голы они заработали. Наш голкипер Биннингтон проделал отличную работу и удержал нас на плаву.

Гол Шенна? Отличная, настоящая трудовая шайба. Барбашёв здорово сыграл в силовую, Тарасенко бросил, Шенн подобрал отскок и доработал момент. Это было приятно», — отметил Беруби.

Автором победного гола стал нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн. Он забил победный гол, сумев бросить с неудобной руки, стоя на одном коньке.