Валк — о судействе в серии с «Авангардом»: судьи видят то, что видят

Нападающий «Барыса» Кёртис Валк прокомментировал поражение в серии полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (1-4).

«У нас был хороший сезон. Завершить регулярку на втором месте — большое достижение. Мы старались весь год. Думаю, в плей-офф нам не повезло: удаления плюс травмы. Во втором раунде недосчитались многих ребят. Тяжело выигрывать матчи с короткой скамейкой — много хороших соперников. Это часть игры, но когда в конце сезона на твоем лице нет улыбки, это не то, чего хочешь. Нужно взять все хорошее, и, надеюсь, в следующем сезоне мы будем лучше.

Большинство. У нас ни одного в последнем матче не было, что тяжело. В то же время меньшинство должно было быть лучше, и так — всю серию. Они забили два гола в большинстве, которые убили нас. Мы много говорили о дисциплине после первого раунда, и мы сделали многое, работая над этим. Они хорошая команда. Всего им наилучшего.

Не сказать, что такие критичные были нарушения, но это часть игры. Судьи видят то, что видят. И мы не можем пропускать такие два гола. Но когда у нас ни одного большинства, это очень тяжело», — цитирует Валка Sports.kz.