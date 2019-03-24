Хичкок: если буду чувствовать себя хорошо, готов тренировать до 99 лет

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок поделился впечатлениями от работы с клубом.

«Это лучший опыт в моей карьере. Хоккей очень важен для этого города. Я ещё не сталкивался с чем-то подобным. Команда важна для всех, куда бы ты ни пришёл, кого бы ни встретил. Это невероятный опыт.

Хочу ли остаться в «Эдмонтоне»? Это решение принимать не мне. Очевидно, что у нас будет новый генеральный менеджер. Если буду чувствовать себя хорошо, готов тренировать до 99 лет», — сказал Хичкок.

В прошлом сезоне Хичкок работал в «Даллас Старз» и не смог вывести команду в плей-офф. После этого он покинул клуб и объявил о завершении тренерской карьеры.

Хичкок провёл в НХЛ 23 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995—2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию Флайерз» (2002—2006), «Коламбус Блю Джекетс» (2006—2010) и «Сент-Луис Блюз» (2011—2017). Кен занимает третье место в истории НХЛ по победам среди тренеров.