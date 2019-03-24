Бэбкок — журналистам: если чья-то жена обидится, значит, сделали что-то не так

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок опроверг информацию североамериканских СМИ о конфликте с генеральным менеджером клуба Кайлом Дубасом.

Отдел по связям с общественностью «Мэйпл Лифс» показал Бэбкоку статью, в которой говорилось, что тренер обвиняет Дубаса в плачевном состоянии резервов команды.

«Мы уже обсудили этот вопрос. Разве я мог такое сказать? Я прочитал статью и не считаю, что её стоит понимать таким образом. Никого не хотел обидеть своими словами. На днях мы обсудили это и с игроками. Я общаюсь с вами, журналистами, и если на следующий день чья-то жена прочитает вашу статью и кто-то сочтёт себя обиженным, значит, вы сделали что-то не так. Я не хотел этого.

Вы же живёте в Торонто? Проблемы же здесь постоянно возникают. Такова здесь реальность. Конечно, хочется постоянно говорить только хорошие слова, но это не всегда получается. Главное, к чему мы стремимся», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.